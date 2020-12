Liberale kritisieren Hohe-Schrecke-Plan

„Nicht einfach so hinnehmen“, will der FDP-Kreisverband Sömmerda den Erlass einer Rechtsverordnung zur Neuausweisung des seit 2004 bestehenden Naturschutzgebietes Hohe Schrecke durch das Land Thüringen. Wie Kreisvorsitzender Uwe Schäfer informiert, haben sich Landtagsabgeordnete seiner Partei mit einer Anfrage an den Landtag gewandt. „Eine Antwort steht noch aus“, so Schäfer. Der Kreisverband möchte sich für die Betroffenen stark machen und sie „im Kampf um ihre wirtschaftliche Existenz unterstützen“.

Konkret geht es um Pläne des Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz. Das Amt will den zwischen Heldrungen im Nordwesten und Bachra im Südwesten liegenden Höhenzug aus Hoher Schrecke, Finne und Beichlinger Schmücke unter der Bezeichnung Hohe Schrecke als Naturschutzgebiet ausweisen. Mitte November wurde der Entwurf der Rechtsverordnung den Trägern öffentlicher Belange und den Kommunen bereitgestellt.

„Den Naturschutz voranzutreiben ist etwas, das man grundsätzlich gutheißen soll. Aber es muss vereinbar sein mit den Rechten der Betroffenen“, so Schäfer. Es handele sich nicht um ein ungenutztes Gebiet, das keinem gehöre und welches ohnehin brach liege. „Wir sprechen von etwa 600 Waldbesitzern, die massiv von den Plänen betroffen sind“, sagt er. Ebenso teile der FDP-Verband die Sorge der Landwirtschaftsbetriebe.