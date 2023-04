Licht der Hoffnung und Menschlichkeit unterwegs

Sömmerda. Sömmerda ist am Donnerstag eine Station des Fackelzugs in Erinnerung an die Anfänge der Rot-Kreuz-Bewegung.

Ein Oldtimer, der Arterner DRK-Barkas B1000, transportierte am Donnerstagnachmittag eine Fackel vom Schloss Sondershausen nach Sömmerda zum Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes. Die Notfallbegleiterinnen Karin Schmidt und Viktoria Freytag (vorn von links) nahmen im Beisein von Mitarbeitern das „Licht der Hoffnung und Menschlichkeit“ vor dem Rathaus in Empfang. Der Fackelzug soll an die Anfänge der Rot-Kreuz-Bewegung erinnern. Am Freitag wird die Fackel dem Kreisverband Weimar überbracht.