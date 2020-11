Licht im Novembergrau

Im Frühjahr zum ersten Lockdown waren sie an vielen Stellen zu sehen, die Regenbogen in den Fenstern. Auch die Steinketten, bunt bemalt und mit schönen Sprüchen zum Durchhalten versehen, waren Hingucker. Beim Spaziergehen haben meine Kinder sich jedes Mal einen Spaß daraus gemacht, die Steine der Kette zu zählen und die schönsten Steine zu küren.

Jetzt gibt es eine neue Aktion. Sie heißt „Laternen-Fenster“ und geht auf eine Kindergärtnerin aus Baden-Württemberg zurück . Meine Tochter hat mich darauf aufmerksam gemacht. Bereits in den Herbstferien hatte sie im Hort begonnen, Laternen zu basteln. Sie schmücken nun das Schulhaus. Die Idee ist einfach: Alle sollen mitmachen, Laternen basteln und in die Fenster hängen. Damit sollen die Straßen zum Leuchten gebracht werden, so dass kleine und große Spaziergänger die tollen Laternen bestaunen können. Da in diesem Jahr der Martinsumzug in vielen Orten ausfällt, soll die Aktion für Kinder eine Alternative sein. Im Sinne von St. Martin soll mit Hilfe der Laternen Hoffnung in dieser schweren Zeit geschenkt werden.

Die Aktion ist bereits am 1. November gestartet und soll noch bis zum 11. November gehen. Wir haben natürlich auch schon Laternen gebastelt. Und ich weiß schon jetzt, dass wir sie länger hängen lassen werden.