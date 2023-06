Lichterfest in Kölleda und Vernissage in Beichlingen

Kölleda/Beichlingen. Der Kultur- und Museumsverein Kölleda lädt am Wochenende zu zwei Veranstaltungen ein.

Der Kultur- und Museumsverein Kölleda lädt am kommenden Wochenende zu seinem traditionellen Lichterfest ein. Es findet am Samstag, den 1. Juli um 19 Uhr im Museumsgarten des Kölledaer Heimatmuseums statt, informiert Kirstin Freybote für den Verein. Musikalisch umrahmt wird der Abend von der Singgemeinschaft Schillingstedt unter Leitung von Claudia Heiße. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. „Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Abend im schönen Ambiente“, so der Verein. Am 2. Juli folgt im Hohen Haus zu Schloss Beichlingen die Vernissage zur Ausstellung „Hinter den Kulissen“. Luzie Klamt, derzeit im Bundesfreiwilligendienst im Heimatmuseum Kölleda, zeigt Arbeiten aus ihrer Ausbildung zur Bühnenmalerin.