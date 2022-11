Lichterglanz und Sternenzauber in Kindelbrück

Kindelbrück. Floristmeister Christopher Ernst stimmt mit Adventsausstellung in Kindelbrück auf die Weihnachtszeit ein.

„Die Leute sind in Weihnachtsstimmung. Es wird dekoriert“, sagt Christopher Ernst. Kindelbrücks Floristmeister muss es wissen, hat er doch mit seiner Kundschaft bei den Adventsausstellungen drei Tage lang in Lichterglanz und Sternenzauber geschwelgt. Der Schnee tat sein Übriges, so dass auch der vorm Creativ-Geschäft in Kindelbrück ausgeschenkte Glühwein guten Absatz fand.

Bereits im September hatte er mit seinem Team begonnen, Gestecke für die Adventszeit zu fertigen. An die 600 sind entstanden. Gereicht hat das nicht. „Wir haben tatsächlich vergangene Woche noch einmal 70 Gestecke nachgearbeitet“, berichtet Ernst. Auch in diesem Jahr sind Dekorationen mit weißen Kugeln und weißen Kerzen besonders beliebt. „Das wirkt besonders edel“, weiß er. Aber auch Gestecke im Boho-Stil in Cremegold, mit Federn und vielen Naturmaterialien finden ihre Anhänger. Neben Gestecken in Schwarzgold darf natürlich auch der Klassiker in Rot-Weiß nicht fehlen.

Ins Getümmel hatten sich am Samstag Petra Knauf, Anica Graf und Nadine Kühn aus Kindelbrück gestürzt. Auf der Suche nach etwas Außergewöhnlichem kommen sie jedes Jahr zur Adventsausstellung von Christopher Ernst. Anica Graf Faible für Schwarz konnte sie hier ausleben.

Der Floristmeister freute sich neben Besuchern aus der näheren Umgebung, auch Stammkunden aus Magdeburg, Leipzig und Erfurt begrüßen zu können. Auch aus Jena und aus Bad Langensalza hatten sich Dekofreunde auf den Weg nach Kindelbrück gemacht.

Auch wenn die Adventsausstellungen jetzt vorbei sind, so wird es die nächsten Wochen noch Gestecke und frisch gebundene Kränze im Geschäft geben. Auch am 3. Dezember, wenn Kindelbrücks Vereine zum Weihnachtsmarkt einladen, ist das Team von Christopher Ernst wieder mit dabei. Gezeigt wird eine Mini-Ausstellung. Außerdem soll dann der Startschuss für den Weihnachtsbaumverkauf fallen.

Mit von der Partie sind dann auch die Mitglieder des Kindelbrücker Carnevalclubs. Christopher Ernst ist der Präsident des Clubs und will an diesem Tag mit dem Ticketverkauf für die Veranstaltungen im nächsten Jahr beginnen.

Näher rückt unterdessen der 9. Dezember. Christopher Ernst, der Ende August in Berlin zum Deutschen Meister der Floristen gekürt wurde, nimmt dann am Vorentscheid für den Fleurop-Interflora World Cup im September 2023 in Manchester teil. „Momentan kann ich daran noch nicht denken. Mein Kopf ist voll mit anderen Dingen“, so der 36-Jährige.