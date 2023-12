Mario Leicht hat nicht zu viel versprochen. In Walschleben leuchten 160.000 Lichter. Das Weihnachtshaus in der Bahnhofstraße ist ein Besuchermagnet.

Weihnachten Lichtermeer in Walschleben

Walschleben Die Bahnhofstraße präsentiert sich derzeit täglich hell erleuchtet

Das Weihnachtshaus in Walschleben präsentiert sich bis zum 6. Januar täglich ab 16.30 Uhr im Lichterglanz. Ausgeschenkt wird Glühwein. Darüber hinaus können sich Besucher mit Bratwurst und Brätel stärken. Ein Höhepunkt steht am 17. Dezember an. Um 19 Uhr stimmen die Lindenkelchen und die Walschlebener Trompeter auf die Weihnachtszeit ein.