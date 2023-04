Lieber einen Stock als einen Strauß

Annett Kletzke freut sich auf die Rosenblüte.

Der Rosengarten am Dreyse-Haus in Sömmerda verspricht auch in diesem Jahr ein betörender Ort zu werden. Anfang April sind durch die Firma Garten- & Landschaftsbau Kopka 18 Hochstamm- sowie Strauchrosen gesetzt worden. Dafür hatten 24 Spenderinnen und Spender als Rosenpaten den finanziellen Grundstein gelegt. Insgesamt 1095 Euro sind bislang seit dem Start der Spendenaktion Ende August 2022 zusammengekommen. Doch es wird noch weitere finanzielle Unterstützung gebraucht, um die notwendig gewordene Nachpflanzung von 25 besonderen Rosen realisieren zu können, heißt es.

Der Rosengarten am Dreyse-Haus war im Jahr 2006 nach historischem Vorbild angelegt worden. Bereits die Erstbepflanzung mit 140 alten und englischen Rosen konnte damals durch Spenden erfolgen. Seitdem ist der Garten bis zum heutigen Tag ein Schmuckstück.

Hilfe ist einfach. Statt eines Blumenstraußes gleich einen Rosenstock für den Rosengarten verschenken. Wer die Pflanzung weiterer historischer Rosen im Rosengarten unterstützen möchte, meldet sich bei der Stadtverwaltung.