Lieder vom Wolgastrand erklingen im Volkshaus Sömmerda

Sömmerda. Mit seiner mächtigen Bass-Stimme erinnert Ronny Weiland an Ivan Rebroff - zu erleben im Volkshaus Sömmerda.

Ein besonderes musikalisches Ereignis verspricht das Programm „Lieder vom Wolgastrand” mit Ronny Weiland, dessen mächtige Bass-Stimme an Ivan Rebroff erinnert. In seinem Programm lässt er mit dem „Wolgalied“ oder „Ich bete an die Macht der Liebe“ musikalisch Fernweh aufkommen. Für das Konzert am Samstag, 20. November, um 16 Uhr im Volkshaus Sömmerda gilt die 2G-Regel. Karten für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf unter www.ticketshop-thueringen.de.

Vom Schlager über Klassik, Musical, Volksmusik, bis hin zu modernen Klängen reicht das Repertoire des Künstlers. Es erklingen „Ave Maria“, „Wolgaschlepper“, aber auch „Katjuscha“ und „Anatevka“. Ronny Weilands Liebe zur Musik wurde schon im Elternhaus gefördert. Zunächst sang er wie viele Kinder in seinem Alter im Schulchor, besuchte dann die Musikschule, musizierte im Spielmannzug, aber gelernt hat er was „Anständiges“. Er wurde Steinmetz.