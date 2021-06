Linke mit Infostand auf Obermarkt in Sömmerda

Der Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert (Die Linke) ist am 7. Juni mit einem Informationsstand in Sömmerda.

Sömmerda. Der Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert steht Rede und Antwort.

Die Bundestagsfraktion der Linken macht am Montag, dem 7. Juni, von 10 bis 13 Uhr Station auf dem Obermarkt in Sömmerda. Unter dem Motto „Aufbruch in ein gerechteres Land“ hat der Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert einen Informationsstand angemeldet. Seine Partei fordere im Bundestag unter anderem eine Vermögensabgabe für Superreiche, weniger Rüstungsausgaben, dafür höhere Löhne und Renten, die Überführung der Krankenhäuser in staatliche Hand sowie bessere Bildung. Für Lenkert seien dies alles Voraussetzungen, um die zentralen Zukunftsaufgaben Soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz zu lösen.