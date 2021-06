Linkspartei-Politiker Lenkert bietet Sprechstunde unter freiem Himmel an

Sömmerda. Weg vom Telefon: Ralph Lenkert reagiert mit Angebot auf niedrige Infektionszahlen.

Der Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert (Die Linke) bietet Bürgerinnen und Bürgern am Donnerstag, dem 17. Juni, zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr in Sömmerda eine Sprechstunde unter freiem Himmel an. Das teilte sein Wahlkreisbüro am Mittwoch mit. Über Monate hatte er zuletzt pandemiebedingt lediglich am Telefon Rede und Antwort gestanden. Den Infostand des Politikers finden Interessierte am Eingang zur Marktstraße (an der Uhr). Lenkert, umweltpolitischer Sprecher seiner Fraktion, ist Direktkandidat seiner Partei zur Bundestagswahl im Wahlkreis 191.