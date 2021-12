Lolli-Tests für Kindergärten im Kreis Sömmerda können starten

Landkreis. Corona-Tests sollen spätestens bis 15. Januar wieder regelmäßig in Kindergärten angeboten werden. Wie laufen die Vorbereitungen im Kreis Sömmerda?

Mit Restbeständen der Lolli-Tests von den Testmöglichkeiten aus dem Frühjahr wird in einigen Kindergärten derzeit bei Mädchen und Jungen ab drei Jahren regelmäßig oder zumindest bei Bedarf auf Corona-Viren getestet. Das ist auch in den Einrichtungen des DRK-Kreisverbandes der Fall, der in Sömmerda und Umgebung insgesamt fünf Kindertagesstätten betreibt.

Das Thüringer Kabinett hat diese Woche nun eine Verordnung beschlossen, dass Kinder ab drei Jahre wieder getestet werden können. Träger der Einrichtungen müssen zweimal pro Woche ein Testangebot machen. Es gilt eine Übergangsfrist bis zum 15. Januar 2022, bis zu der das Angebot spätestens wieder regelmäßig unterbreitet werden muss. Jedenfalls den Kindern, deren Eltern dies wünschen.

„Die neue Verordnung, die das Testangebot wahrscheinlich ab 15. Januar zur Pflicht macht, überrumpelt uns ein wenig, weil es noch keine Einzelheiten zu den offenen Fragen gibt“, sagt Katrin Bendleb-Herget vom DRK-Kreisverband. Noch sei beispielsweise unklar, wer die Kosten für die Lolli-Tests übernimmt. Das Land Thüringen hat in der Verordnung von der Übernahme der „pauschalen Kosten“ gesprochen. Die werden wohl den Kommunen erstattet, so dass für die Träger die Finanzierung geklärt sein sollte.

Abfrage wegen des Bedarfs bei den Eltern und Auslösen der Test-Bestellung

Unabhängig davon werden bereits seit einiger Zeit die Eltern der fünf im Landkreis vom DRK betriebenen Kindergärten befragt, wer sein Kind regelmäßig an diesen Tests teilnehmen lassen würde. „Wir als Träger müssen die Tests beschaffen, sollten also vorher schon wissen, wie viele wir benötigen“, so Katrin Bendleb-Herget weiter. Das müsse geklärt werden, weil die Zahl der teilnehmenden Mädchen und Jungen ab drei Jahren sich im Vergleich zum Frühjahr geändert haben könnte. Eine Bestellung für Lolli-Tests hat sie am Donnerstag ausgelöst und hofft, dass diese rechtzeitig eintreffen, um die Vorgaben des Landes einhalten zu können.

Die Abfrage bei den Eltern läuft schon eine Weile. Das DRK baut darauf, dass das schon einmal sehr gut funktionierende System wieder zum Einsatz kommt. Und auch, dass die Lolli-Tests schnell genug zu haben beziehungsweise lieferbar sind. Das Land Thüringen wolle die Tests pauschal finanzieren, sagt die neue Verordnung aus. Welche Art von Tests angeboten werden, obliege nun den Trägern der Einrichtungen.

Der ASB betreibt insgesamt zwölf Einrichtungen im Landkreis. „Wir haben noch Restposten von den Lolli-Tests, in den Kindergärten und beim Verband – aber nicht in ausreichender Zahl“, sagt Kreis-Geschäftsführer Christian Karl. Deshalb habe man bereits eine Bestellung von 2000 Lolli-Tests ausgelöst und hoffe, dass sie pünktlich eintreffen, damit man sich an die Vorgaben des Landes halten könne.

Sömmerdas Bürgermeister spricht von Herausforderung angesichts der Personalsituation

„Wir würden das Testangebot für die Kinder auch schon vor dem 15. Januar starten, sollten die Lolli-Tests eher geliefert werden“, fügt er hinzu. Mit den vorhandenen Restbeständen teste man ohnehin bereits anlassbezogen Mädchen und Jungen ab drei Jahren. Was die Finanzierung der Tests betrifft, setze man darauf, dass der Staat beziehungsweise das Land sie in voller Höhe zahlen.

Mögliche Infektionsketten können auch mit der Freiwilligkeit der Tests für die Mädchen und Jungen ab drei Jahren unterbrochen werden, da stimmen die Betreiber der Kindergärten bei DRK und ASB zu.

Die Stadt Sömmerda beziehungsweise Kindereinrichtungen in städtischer Trägerschaft seien darauf vorbereitet, wenn das vom Land Thüringen beschlossene Gesetz in Kraft trete, reagierte die Pressestelle auf eine Anfrage unserer Zeitung. Das zusätzliche Testen der Kinder sei eine Herausforderung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betont Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke). „Die Personalsituation ist durch Erkrankungen und Quarantäneanordnungen ohnehin sehr schwierig“, sagte er..