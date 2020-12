Lutz Riedel in Quarantäne

Lutz Riedel, der Bürgermeister von Kölleda, befindet sich in Quarantäne. Wie die Verwaltungsgemeinschaft Kölleda über die sozialen Medien informiert, muss sich das Stadtoberhaupt auf Anweisung des Gesundheitsamtes bis einschließlich 14. Dezember in Quarantäne gegeben. Es gehe ihm gut. Er zeige bisher keine Symptome und arbeite von zu Hause aus. Ebenfalls in Quarantäne befinden sich die Mitarbeiter des Bauamtes der Verwaltungsgemeinschaft. „Wir versuchen den Betrieb so gut es geht aufrecht zu erhalten“, heißt es.