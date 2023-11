Männer tanken in Gebesee ohne zu bezahlen und bauen dann Unfall

Gebesee. Die Polizei hat am Montagabend mit einem Hubschrauber und einem Mann nach zwei Männern gesucht, die nach dem Tanken nicht bezahlt hatten.

Zwei Unbekannte sind nach einem Tankbetrug im Landkreis Sömmerda am Montagabend auf und davon. Wie die Polizei mitteilt, tankten zwei Männer in Gebesee ihr Auto an einer Tankstelle voll.

Ohne zu bezahlen, fuhren sie mit hoher Geschwindigkeit davon. Ein Mitarbeiter der Tankstelle nahm die Verfolgung auf.

Auf ihrer Flucht verloren die Männer in Gebesee die Kontrolle über ihren Ford und kollidierten mit einem Baum. An dem Auto entstand Totalschaden.

Verletzt setzte das Duo seine Flucht zu Fuß fort. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen, einem Fährtenhund und einem Hubschrauber wurden die Täter bisher nicht gefasst.

