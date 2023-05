Malerei, Grafik und Schmuckdesign ab Samstag im Sömmerdaer „Silo“

In der Galerie „Silo“ in Sömmerda zeigt eine Ausstellung mit dem Titel „Schwebend unterm Apfelbaum“ vom 27. Mai bis 2. Juli 2023 Malerei und Grafik von Barbara Toch, Schmuckdesign von Simone Mönch und Malerei und Grafik von Wolfgang Schwarzentrub. Im Bild von links Wolfgang Schwarzentrub, Galeristin Rositha Fundele und Barbara Toch beim Aufbau.

„Schwebend unterm Apfelbaum“ dürfen sich alle fühlen, die am 27. Mai um 19 Uhr die Vernissage zur gleichnamigen Ausstellung in der privaten Galerie „Silo“ in der Alten Straßenmeisterei, Fichtestraße 60 in Sömmerda, erleben. Gezeigt werden Malerei und Grafik von Barbara Toch, Schmuckdesign von Simone Mönch und Malerei und Grafik von Wolfgang Schwarzentrub. Die Eröffnungsrede hält Christoph Schmitz-Scholemann aus Weimar, der leidenschaftliche Jazztrompeter Ulrich Blumenstein aus Greiz begleitet den Abend musikalisch. Im Bild zu sehen sind von links Wolfgang Schwarzentrub, Galeristin Rositha Fundele und Barbara Toch beim Aufbau der Ausstellung, die bis zum 2. Juli im „Silo“ zu sehen sein wird.