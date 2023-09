Mann aus Thüringen stirbt bei Unfall in Mecklenburg-Vorpommern – vier Verletzte

Jarmen/Sömmerda. Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern ereignet. Bei einem Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung starb ein Autofahrer aus Thüringen. Vier Menschen wurden verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Autofahrer aus Thüringen ums Leben gekommen. Der Hyundai des 69-Jährigen stieß am Sonntag bei Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit einem Skoda zusammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei wurden zwei 71 und 72 Jahre alte Frauen im Hyundai des Mannes aus dem Kreis Sömmerda schwer verletzt. Sie wurden ins Klinikum Greifswald gebracht. Für den 69-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 65-jährige Fahrer des Skodas und sein 83 Jahre alter Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen.

Der Zusammenstoß, bei dem der Huyndai durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Ampelanlage geschleudert wurde, ereignete sich kurz vor Mittag an der Ampelkreuzung der Bundesstraße 110 und der Landesstraße 35. Die genaue Unfallursache sei noch nicht geklärt. Ein Gutachter wurde für die weiteren Ermittlungen hinzugezogen.

Durch den Zusammenprall wurde die Ampelanlage ebenfalls beschädigt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es für etwa drei Stunden zu Verkehrseinschränkungen.

Bei dem Rettungseinsatz waren neben der Polizei fünf Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden mit 24 Kameraden im Einsatz. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 60.000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

