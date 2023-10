Mann entsorgt in Günstedt seinen Müll in Asphaltiermaschine

Günstedt. Ein Mann nahm in Günstedt das Thema Mülltrennung nicht ganz so ernst. Er suchte nach einer alternativen Möglichkeit seinen Sperrmüll zu entsorgen.

Dieser Versuch in Sachen Mülltrennung ging gehörig schief: Am frühen Abend des Samstags hielt es ein 38-jähriger Mann in Günstedt für eine gute Idee, seinen Sperrmüll im Trichter einer Asphaltiermaschine zu entsorgen. Dank der Mitteilung durch aufmerksame Anwohner konnte die Straßenbaufirma vor dem zweifelhaften Geschenk bewahrt und der Mann zum Beräumen des Mülls bewegt werden, teilt die Polizei mit. Ihn erwarte nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, heißt es weiter.