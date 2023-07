Mann in Sömmerda doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt

Sömmerda. Die Polizei hat in Sömmerda eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Ein Mann war dabei der Spitzenreiter.

In Sömmerda war am Dienstag ein Mann bei einer Geschwindigkeitskontrolle fast doppelt so schnell unterwegs, wie eigentlich erlaubt. Der Autofahrer fuhr 90 km/h, obwohl nur 50 km/h erlaubt waren, so die Polizei.

Die Beamten erwischten denn Mann im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle in der Erfurter Straße in Sömmerda. Er muss jetzt mit einem Bußgeld von mindestens 260 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen. Insgesamt verzeichnete die Polizei bei der Kontrolle 70 Verkehrsteilnehmer, die zu schnell unterwegs waren.