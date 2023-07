Mann schlägt in Sömmerda Scheibe ein – Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei im Landkreis Sömmerda musste außerdem zu einem Unfall mit einer Leichtverletzten ausrücken. Noch dazu stellten sie bei einer Rollerfahrerin gleich mehrere Verstöße fest.

Mann beschädigt Eingangstür in Sömmerda – Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter hat am Freitag, 7. Juli, in Sömmerda eine Hauseingangstür beschädigt und ist daraufhin weggelaufen. Gegen 22.40 Uhr habe der Täter in der Albert-Einstein-Straße mit einem Nothammer die Scheibe der Tür eingeschlagen. Anschließend habe er lautstark eine Beleidigung ausgestoßen und sei dann mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung gefahren. Bekleidet war der Täter mit einem dunklen Oberteil gewesen, teilt die Polizei am Dienstag mit. Auf seiner Flucht soll es beinahe zu einem Zusammenstoß mit zwei Passanten gekommen sein. Die Polizei sucht nun die beiden Passanten sowie Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda unter Telefon: 03634/336-0 entgegen.

VW fährt bei Straußfurt auf Audi auf

Zu einem Auffahrunfall ist es am Montagabend auf der B 4 bei Straußfurt gekommen. Kurz vor 18 Uhr waren ein 66-jähriger Audi-Fahrer und ein 26-jähriger VW-Fahrer auf der Bundesstraße aus Richtung Greußen kommend nach Straußfurt unterwegs. Als der Audi-Fahrer plötzlich verkehrsbedingt bremsen musste, konnte der VW-Fahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren. In der weiteren Folge kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wobei die 59-jährige Beifahrerin im Audi leicht verletzt wurde. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wurde auf 3000 Euro geschätzt.

Frau fährt unter Drogeneinfluss mit dem E-Scooter

Eine berauschte E-Scooter-Fahrerin ging der Polizei Montagabend in Sömmerda ins Netz. Die 25-jährige Frau war einer Streifenbesatzung in der Kölledaer Straße aufgefallen. Ihr Roller hatte keine Versicherungsplakette. Ein freiwilliger Drogentest reagierte außerdem positiv auf die Einnahme von Cannabis und Methamphetamin, berichtet die Polizei. Die Frau wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sie muss sich nun wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.