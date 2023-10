Unvermittelt hat der Täter in Weißensee auf sein Opfer eingestochen. (Symbolfoto)

Mann wird in Weißensee niedergestochen

Weißensee. Unvermittelt wurde in Weißensee ein Mann von einem anderen Mann niedergestochen. Die Polizei steht vor einem Rätsel, ist das Opfer doch wenig auskunftsfreudig.

Zu einer gefährlicher Körperverletzung ist es am Montag, 25. September in Weißensee gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, war ein Mann gegen 18.30 Uhr an der Promenade unterwegs, als er von einem anderen Mann angesprochen wurde. Der Fremde habe unvermittelt auf den Mann eingestochen. Dabei sei es zu einem circa ein Zentimeter tiefen Schnitt auf Hüfthöhe gekommen.

Eine unbeteiligte Frau habe den Vorgang beobachtet und die Polizei informiert. Diese sucht nun nach dem Täter. Das Opfer sei laut Polizei wenig auskunftsfreudig und nicht bereit gewesen zur Aufklärung beizutragen. Der Täter soll circa 30 Jahre alt sein und einen Schnurrbart haben. Zudem habe er schwarze Kleidung mit der Aufschrift „Yakuza“ getragen.