Sömmerda. Die Herbstsaison im Sömmerdaer „Piano“ geht weiter.

Am Mittwoch, 20. September, findet im „Piano” in Sömmerda ein nächstes Konzert statt. Es spielen Manu Lanvin und seine Band „The Devil Blues“ aus Frankreich. Manu Lanvin, ein Star der französischen Blues-Szene, ist immer für eine Überraschung gut, verspricht Piano-Instanz Wilfried Woigk. Tickets für das Konzert in der Sömmerdaer Live-Musik-Location gibt es im Vorverkauf im Piano oder an der Abendkasse. Beginn ist 20 Uhr.