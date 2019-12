Marmoroptik für den schönen Schein

Ansteckend gut gelaunt war Pfarrer Markus Hille am Mittwoch. In der Ottenhäuser St. Kilianskirche scherzte er mit allen und jedem. „Es wird Weihnachten und wir sind wieder einen Schritt weiter“, freute er sich. Gelegenheit dazu bot ihm der Besuch von Lars Ludwig, ehrenamtlicher Mitarbeiter im Ortskuratorium Erfurt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD). Ludwig hatte den symbolischen Fördervertrag (Bitte, das ist kein Scheck!“) über die Zuwendung von 20.000 Euro für die Sanierung der barocken Patronatsloge in der St. Kilianskirche – Türme und ein Teil des Schiffes des Gotteshauses stammen noch von der Vorgänger-Klosterkirche des 12. Jahrhunderts – dabei.

Stifter bewahren Kulturgut

Die Mittel für die Ottenhäuser Patronatsloge sind der von der DSD verwalteten Liselotte Lies und Otto Rosen-Stiftung zu danken. Diese ist bundesweit, aber mit Schwerpunktsetzung auf die östlichen Bundesländer, tätig. Sie widmet sich dem Erhalt und der Pflege von Kulturdenkmalen und kirchlichem Kulturgut.

Die Sanierung der Patronatsloge, die sich zuvor in einem „jämmerlichen, abrissreifen“ Zustand präsentierte, grenze an ein Wunder, sagte Markus Hille. Und jetzt, zack, wähne man sich an einem ganz anderen, neuen, besseren Ort. Euphorisiert wertete er den Erhalt gleich mal zu einer Auferstehung auf. Architekt Daniel Ecke untermauerte diesen Eindruck: „Sie müssen sich das so vorstellen: Alles verhängt, kaputt, vermüllt, offene Decke, keine Treppe. Und nun: Ein Schmuckstück!“

Mehr Schein als Sein

Die neue alte Patronatsloge, die historische Grundsubstanz wurde konserviert, die den Urzustand zitierende Neufassung „drübergelegt“, folgt dem anfänglichen Grundsatz: „Mehr Schein als Sein“. Die Restauratorinnen der Gothaer Fachfirma Keilwerth, feder-, nein, pinselführend Jennifer Jahn, haben ganze Arbeit geleistet, um die Marmoroptik wiederherzustellen. Was Markus Hille für das Logeninnere im Fensterbereich als vielleicht laienhaft angelegt („Ein bisschen sieht es aus wie verrußt, nach einem Brand.“) ansieht, war einmal genau so. „Wir haben das überprüft“, sagt die Restauratorin. Außerdem wurde die Decke geschlossen, die Stuckleisten ergänzt, eine Treppe eingebaut. Es fehlen noch die Dielung und die Verglasung der Logenfenster. „Da stehen wir noch in der Abstimmung“, sagt Daniel Ecke. Gibt es die Dielen in Eiche oder in Fichte? Butzenscheiben sollen es aber schon werden. Selbst wenn die so billig, wie Pfarrer Hille sie gern haben würde, nicht zu bekommen sein würden...

Insgesamt sind 70.000 Euro für die Maßnahme geplant.

Einmaliges Bürger-Engagement

Wichtig ist, dass wir Weihnachten in der Kirche feiern und wieder etwas Neues zeigen können“, erklärt der Pfarrer und streicht das Engagement der Ottenhäuser heraus. Beispielhaft zeigt er auf Rosemarie Fischer vom Frauenkreis der Kirchgemeinde. „Es gibt 300 Einwohner und 900 Vereinsmitglieder“, lobt er. Einer der aktiven Vereine sei der Kirchenförderverein. Die Erkenntnis der Einwohner, sich für ihren Heimatort einzubringen, für sich verinnerlicht zu haben: „Das ist unsers!“ – unabhängig von Konfession oder Gläubigkeit, imponiere ihm.

Vor einem Jahr war die Kirchendecke saniert übergeben worden. Auch dafür hatte sich die DSD mit eingesetzt. Für Hille und Ecke ist das Engagement der Stiftung so etwas wie ein Gütesiegel. „Damit können wir werben. Steigt die DSD ein, zieht das oft weitere Förderung oder Spenden nach sich“, sagt Ecke.

Fürs neue Jahr sind wieder Förderanträge formuliert. Ottenhausen möchte gern den Bundeskulturfonds anzapfen.