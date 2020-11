Maske auf dem Markt: Kreis macht aus Pflicht Empfehlung

Rechtzeitig vor dem Auslaufen der bisher gültigen, am 19. Oktober erlassenen, Allgemeinverfügung am 13. November hat der Landkreis Sömmerda am Freitag, 6. November, eine neue auf den Weg gebracht. Diese wird heute (Mittwoch) in unserer Zeitung veröffentlicht und gilt damit ab dem morgigen Donnerstag. Sie regelt die Begrenzung der Teilnehmerzahl an nichtöffentlichen Zusammenkünften als regionale Anpassung an das Corona-Infektionsgeschehen. Abweichend von Bestimmungen des Freistaats untersagt der Landkreis derartige Zusammenkünfte und private Feiern erst mit mehr als 15 Personen. Die Regelung gelte, solange die vom Robert Koch-Institut KI ausgewiesene 7-Tage-Inzidenz den Wert von 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern nicht an mindestens sieben aufeinander folgenden Tagen unterschreitet. Das ist derzeit – und seit Mitte Oktober – nicht der Fall.

Die Aktuellen Zahlen des RKI weisen für den Landkreis per 10. November 0 Uhr einen Inzidenzwert von 44,7 – anhaltend weiter unter 50 – aus. Anders als das Land empfiehlt der Kreis auch nur noch das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in geschlossenen Räumen bei Sitzungen und Beratungen der kommunalen Gremien der Gemeinden und des Landkreises sowie deren Verbände sowie unter freiem Himmel auf allen Wochenmärkten in den kreisangehörigen Gemeinden. Es herrscht dort also keine Maskenpflicht mehr, deren Einhaltung ordnungsbehördlich kontrolliert werden müsste. Es bleibt dabei, dass Verstöße gegen die Allgemeinverfügung mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro geahndet werden können. Die neue Regelung für den Kreis gilt bis einschließlich 30. November 2020. Dem Gesundheitsamt Sömmerda wurden am Dienstag (9. November 2020) 4 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zwischenzeitlich haben zwei Personen die Quarantäne verlassen. Damit gibt es im Landkreis aktuell 35 aktive Covid-19-Fälle. Seit dem Pandemie-Ausbruch wurde im Landkreis Sömmerda bei insgesamt 252 Personen das Sars-CoV-2-Virus per Abstrich nachgewiesen. 215 Patienten sind genesen, zwei Personen gestorben. Acht Erkrankte werden stationär behandelt. Die anderen Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation. Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport führt mit Stand gestern (Dienstag) 8.25 Uhr auf seiner Corona-Ampel-Liste die Kitas „Blumenwiese“ Rastenberg (bis voraussichtlich 11. November) als geschlossen. „Rot“ gelistet ist dort (mit Termin 30. Oktober) auch noch die Kita „Bergwichtel“ Vogelsberg, die allerdings seit dem 4. November, so Leiterin Annett Machleb auf Nachfrage, im eingeschränkten Regelbetrieb wieder geöffnet ist. Auf Stufe „Gelb“ mit Einschränkungen führt das Ministerium die Kindertagesstätten „Wiesengrün“ Weißensee, „Regenbogen“ Schloßvippach, „Glückliche Zukunft“, „Frohsinn“, „Flax und Krümel“, Mischka“, „Storchenglück“ (Orlishausen), „Bummi“ (Leubingen) sowie „St. Bonifatius“ in Stadt und Ortsteilen von Sömmerda wie auch die Kindereinrichtungen „Anne Frank Elxleben und „St. Martin“ Witterda. Auf „Gelb“ steht auch die Grundschule Vogelsberg.