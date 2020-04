Der Sommernachtsball (hier ein Showact 2027 in Buttstädt) ist abgesagt – es wird kein sommerliches Tanzvergnügen Anfang August in Weißensee geben.

Weißensee. Sender und Stadt haben jetzt gemeinsam das Corona-Aus für den Sommernachtsball am 8. August in Weißensee vermeldet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

MDR sagt Sommernachtsball in Weißensee ab

Die aktuelle Corona-Krise und die mit ihr verbundenen Verordnungen ziehen eine weitere Absage nach sich. Bis Ende August dürfen keine Großveranstaltungen in Thüringen stattfinden. Betroffen davon ist auch der Sommernachtsball des MDR in Weißensee, zu dem mehrere tausend Besucher erwartet wurden. „Weißensee hatte sich sehr auf die Veranstaltung gefreut“, sagt Bürgermeister Matthias Schrot und plädiert deshalb für eine Verschiebung: „Wir bedauern die Absage und würden uns sehr darüber freuen, wenn die Veranstaltung im nächsten Jahr stattfinden würde.“ Der MDR ist ebenfalls an einer Verschiebung ins kommende Jahr interessiert und würde die bisherige ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Stadt gern fortsetzen. „Es wäre toll, wenn wir 2021 beim Sommernachtsball auf dem Markt von Weißensee unbeschwert tanzen und gemeinsam feiern könnten“, betont Mathias Kaiser, Autor und Moderator der Veranstaltungsreihe des Senders. Der Sommernachtsball in Weißensee hätte am 8. August stattfinden sollen.