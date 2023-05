Mehr als 50 Interessenten für das Kinder- und Jugendparlament Sömmerda

Sömmerda. Mitglieder des Gremiums stellten die Projekte in den Schulen der Kreisstadt vor und werben auch weiter für die Mitarbeit.

Mit großem Erfolg beendete das Kinder- und Jugendparlament (KJP) Sömmerda eine Werbekampagne, mit der es ins Jahr 2023 gestartet war. Ziel war es, Kinder und Jugendliche für die Mitgestaltung ihrer Stadt zu begeistern.

Im März stellten Mitglieder in den Schulen in Sömmerda die Projekte des KJP vor und warben für die Mitarbeit. Daraufhin gab es mehr als 50 Interessenbekundungen von Kindern und Jugendlichen. „Wir haben uns über dieses Ergebnis sehr gefreut“, so Julia Ansorg, Ansprechpartnerin für das KJP bei der Stadt Sömmerda.

Bei einem Kennenlerntreffen mit den Interessierten und den Mitgliedern des Kinder- und Jugendparlaments wurden auch die nächsten anstehenden Projekte und Termine besprochen, an denen alle zunächst unverbindlich teilnehmen können. Unter anderem ging es um das Thema Kinderstadt und die Auswahl des Nachmittagsfilms für das diesjährige KJP-Familiensommerkino.

Weitere Anmeldungen sind jederzeit möglich

Und auch wenn sich schon erfreulich viele Kinder und Jugendliche gemeldet haben, es sind auch weiterhin Interessenbekundungen für einen Einstieg ins KJP möglich.

Mitmachen können Kinder und Jugendliche von der 4. bis zur 11. Klasse aus der Stadt Sömmerda und ihren Ortsteilen, heißt es. Neuankömmlinge können zunächst in die Projekte reinschnuppern und dann entscheiden, ob sie das offizielle Aufnahmeverfahren starten möchte, erklärt Julia Ansorg.

Wenn sie das wünschen, ist die Teilnahme an fünf Terminen des KJP erforderlich. Danach entscheiden die Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments per Beschluss in einer Sitzung über die offizielle Aufnahme.

Bei Interesse einfach eine kurze E-Mail an j.ansorg@stadtsoemmerda.de senden oder telefonisch anmelden unter der Nummer: 036 34 / 350 101.