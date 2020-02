Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Bäume für Sömmerda

Um das Stadtbild zu verschönern, mehr schattige Plätze zu schaffen und zu einer lebenswerten Umwelt beizutragen, bereitet die Kreisstadt gerade ein Projekt „Bäume für Sömmerda“ vor und setzt dabei auf bürgerschaftliches Engagement.

Über das Projekt soll eine Reihe von Baumpflanzungen an ausgewählten Standorten in der Stadt und den Ortsteilen erfolgen, erklärt Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke). Dazu könnten zum Beispiel der Anger und die Altstadt zählen, wo Bäume einzeln oder gebündelt Platz finden könnten. Zu den genauen Standorten gebe es derzeit noch Abstimmungen in der Verwaltung und mit den Ortsteilbürgermeistern.

Vorgesehen seien zunächst 20 Bäume, die über Spenden finanziert werden sollen. Pro Baum werden 1000 Euro Kosten veranschlagt, so der Bürgermeister. Dieser Betrag komme zusammen, weil die Bäume zum einen schon eine stattliche Größe haben sollen, wenn sie in die Erde gesetzt werden. Zum anderen umfasse die Summe neben der Anschaffung auch die Pflanzung sowie eine dreijährige Pflege. Das Geld für einen Baum könne von mehreren Spendern zusammenkommen.

Stadttypische und möglichst trockenresistente Bäume

Welche Baum-Arten ausgewählt werden, richtet sich nach dem Standort. Es sollen auf jeden Fall stadttypische Bäume sein, die auch den Anforderungen des sich verändernden Klimas gewachsen und möglichst trockenresistent sind, so Hauboldt.

Erstellt werden soll auch eine „Baumkarte“, anhand derer sich Interessierte auf der Internetseite der Stadt über die Standorte der neuen Bäume sowie das aktuelle Spendenaufkommen informieren können.

Derzeit hat die Stadt Sömmerda mit seinen Ortsteilen rund 690.000 Quadratmeter öffentliche Grünflächen einschließlich der Parkanlagen, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Hinzu kommen noch diverse Wäldchen.