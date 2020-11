Dem Gesundheitsamt Sömmerda wurde am Montag eine Corona-Neuinfektion gemeldet. Dennoch erhöhte sich der vom Robert-Koch-Institut ermittelte 7-Tage-Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) von 100,8 (16. November) auf 108 (17. November). „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“

Aktuell gibt es im Landkreis nach Zählung des Gesundheitsamtes 103 aktive Covid-19-Fälle. Seit dem Ausbruch der Pandemie sei im Landkreis Sömmerda bei 331 Personen (RKI: 323) das Sars-CoV-2-Virus per Abstrich nachgewiesen worden.

226 Covid-19-Patienten sind genesen. Zwei Menschen sind gestorben. Acht Erkrankte werden stationär behandelt. Die anderen Infizierten sind in häuslicher Isolation. Das Infektionsgeschehen verteilt sich über den gesamten Landkreis.

Mitarbeiter anderer Ämter unterstützten das Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung. Zuletzt hatte die AOK ein Unterstützungsangebot öffentlich gemacht. 100 Mitarbeiter in Sachsen und Thüringen hätten sich dazu bereiterklärt.

Zur Entlastung der niedergelassenen Hausärzte und zur Absicherung der ambulanten Versorgung in der Covid-Krise hat die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) in Abstimmung mit dem Landkreis Sömmerda eine zentrale Corona-Abstrichstelle in Sömmerda, Leubinger Straße 5, eingerichtet. Seit Montag wird dort durch medizinisches Personal der KVT nach vorheriger Terminvergabe getestet. Termine vermittelt der Hausarzt. Möglich ist auch die Wahl der bundesweiten Telefonnummer 116 117 oder des Bürgertelefons des Landkreises (03634 / 354 444). Im Testzentrum besteht Maskenpflicht. Die Abstandsregeln sind einzuhalten.

Auf Status „Rot“ führt das Thüringer Bildungsministerium gestern die Kitas Blumenwiese Rastenberg und Vogelsberg. Auf „Gelb“ stehen die Regelschule Weißensee, das Gymnasium Kölleda, die Finneck-Förderschule Rastenberg sowie die Kitas Riethnordhausen, Weißensee, Schloßvippach, in Sömmerda die Kitas „Glückliche Zukunft“, „Frohsinn“, „Flax & Krümel“, „Mischka“, „Storchenglück“, „Bummi“ und „St. Bonifatius“, dazu Elxleben und Witterda.