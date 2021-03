Mehr Service für Fahrgäste im Landkreis Sömmerda

Im Foyer des Landratsamtes in der Wielandstraße in Sömmerda hängt bereits ein Bildschirm der Verwaltungsgesellschaft.

In den beiden Gebäuden des Sömmerdaer Landratsamtes in der Bahnhofstraße und in der Wielandstraße hängen sie bereits. Die Rede ist von neuen Bildschirmen, auf denen sich Besucher einen schnellen Überblick über den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) verschaffen können. Wie Wolfgang Kunz, der Chef der Verwaltungsgesellschaft (VWG) des ÖPNV Sömmerda, informiert, handelt es sich um einen Service, den das Unternehmen allen Kommunen und öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung stellen will.