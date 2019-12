Die Umwelt-Ranger haben diese Woche mit Uwe Gaspar am Kirschberg in Henschleben 13 neue Bäume gepflanzt.

Henschleben. Aufgrund der vielen Kirschbäume in Henschleben erhielt der Kirschberg seinen Namen. Heute wird dort auf Vielfalt gesetzt

Mehr Vielfalt am Kirschberg in Henschleben

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Vielfalt am Kirschberg in Henschleben

Den Umwelt-Rangern, einer Gruppe Jugendlicher der Straußfurter Regelschule unter Leitung von Erlebnispädagoge Uwe Gaspar, ist es zu verdanken, dass die Schäden an der alten Streuobstwiese am Kirschberg in Henschleben überschaubar geblieben sind. „Die Schüler haben sich das ganze Jahr über um die Bäume gekümmert. War die Erde zu trocken, wurde auch gegossen“, berichtet Gaspar.

In dieser Woche haben die Mädchen und Jungen für eine Auffrischung des Bestandes gesorgt. 13 Bäume, darunter Kirschen, Pflaumen und Birnen, haben sie gepflanzt. Zehn Bäume stellte der Landschaftspflegeverein Mittelthüringen zur Verfügung, drei Bäume konnten über das Schulamt gekauft werden. Die Bäume sind alle um die sechs Jahre alt und stammen aus der Baumschule Kühr aus Tiefthal.

Bei der Auswahl der Bäume wird Wert auf Vielfalt gelegt. 2018 kam ein Mammutbaum in die Erde, dessen Setzling Uwe Gaspar von der Blumeninsel Mainau mitgebracht und großgezogen hatte. Auch Ahornbaum, Weiden und ein Fliederbusch sind gepflanzt worden. Froh ist Gaspar, dass sich die vor Jahren gepflanzten Eschen nach einer Erkrankung erholt haben.

Die Gruppe der Umwelt-Ranger betreut er seit 1997. Aktuell bringt er zwölf Schülern der 5. bis 8. Klasse die Natur rund um Henschleben näher. Neu dabei ist seit diesem Schuljahr Colin Grenzdörfer. Der Elfjährige musste nicht lange überlegen, bei den Umwelt-Rangern mitzumischen. „Ich finde es spannend, immer wieder etwas Neues zu entdecken.“ Für Phil Trews war es verlockend, Kanu zu fahren. Für Greta Werlich sind es die viele Aktivitäten in der Natur, die sie begeistern. Ein Auge haben sie zum Beispiel auch auf den Fledermauskeller in Stödten. Wie Uwe Gaspar berichtet, ist dort das Schloss beschädigt worden und muss repariert werden. Auch der Bau neuer Nistkästen stehe auf der Vorhabenliste. Neben der Arbeit komme der Spaß nicht zu kurz. Eislaufen, Eishockey oder Geheimversteckebauen stehen auf der Favoritenliste ganz oben.