Mehrere Einbrüche im Landkreis - Zeugen nach Unfallflucht gesucht: Die Polizeimeldungen aus Sömmerda

Landkreis. Im Landkreis Sömmerda kam es in mehreren Geschäften zu Einbrüchen. Die Polizeimeldungen im Überblick:

Am Wochenende ist in Kindelbrück und in Weißensee in mehreren Geschäften eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte kam es in Kindelbrück zu einem Einbruch in einen Blumenladen. Hier wurden Gegenstände im Wert von etwa 6000 EUR geklaut. Es entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Einen versuchten Einbruch gab es in einer Ergotherapiepraxis in Kindelbrück. Die Täter gelangten zwar nicht ins Gebäude, doch die Türschlösser wurden beschädigt. In Weißensee brachen Diebe in eine Apotheke, ein Café und in eine Postfiliale ein. Hier wurden Bargeld und Gegenstände im Wert von 5000 EUR gestohlen. Es entstand dazu ein Schaden von 3300 EUR.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am vergangenen Samstag ist ein unbekanntes Fahrzeug gegen 12.45 Uhr in Kölleda durch die Prof.-Hofmann-Straße gefahren und touchierte ein am rechten Fahrbahnrand stehendes schwarzes Auto.

Laut Polizeiangaben ist der Unfallverursacher danach pflichtvergessen weitergefahren. Doch hinter ihm soll ein weißer Pkw gefahren sein. Nun sucht die Sömmerdaer Polizei Zeugen, die Aussagen zu dem Unfall machen könnten. Hinweise werden unter Telefon: 0361/574325100 entgegengenommen.