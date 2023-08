Mehrere Feuerwehren rücken zu Wohnungsbrand in Kleinbrembach aus

Kleinbrembach. Gemeldet wurde ein Feuer in einem Gebäude. Vor Ort stellte sich die Lage aber ganz anders dar.

Ein eingeschränkt funktionierender Rauchabzug hat am Sonntag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. In Kleinbrembach wurde ein Wohnungsbrand gemeldet. Laut Buttstädts Wehrführer Stefan Schindler stellte sich die Lage vor Ort aber anders dar. Die Verrauchung in der Wohnung sei auf einen Kachelofen zurückzuführen gewesen, weil die Abgase nicht richtig abziehen konnten.

Gründe dafür können Schindler zufolge eine nicht sachgemäße Installation des Schornsteines sowie das warme Wetter sein, durch welches der heiße Rauch nicht aufsteigen kann. Zudem sei der Fehler begangen worden, das Feuer im Ofen mit Wasser zu löschen. Die Wohnung wurde durchgelüftet. Über eine Drehleiter kontrollierten Feuerwehrleute zur Sicherheit das Dach des Gebäudes. Zudem kam für eine vorsorgliche Kontrolle des Gebäudes eine Wärmebildkamera zum Einsatz.

Beteiligt waren die freiwilligen Feuerwehren aus Buttstädt, Klein- sowie Großbrembach und Kölleda. Die Feuerwehren aus Leubingen und Sömmerda besetzten gemeinsam die Führungsunterstützungsgruppe. Nachdem Abgasmessungen in der Wohnung negativ ausfielen, konnte der Einsatz beendet werden.

