Mehrere Straßensperrungen im Januar im Stadtgebiet Sömmerda

In Sömmerda werden die Bäume beschnitten. Dies führt zu teilweise gesperrten Straßen. (Symbolbild)

Sömmerda Wegen Baumschnittarbeiten kommt es in Sömmerda zu folgenden Einschränkungen im Verkehr.

Wie die Straßenverkehrsbehörde der Stadtverwaltung Sömmerda informiert, kommt es im Januar wegen Baumschnittarbeiten im Stadtgebiet zu Verkehrseinschränkungen. Das führt zu folgenden Wanderbaustellen:

Am 11. Januar müssen die Parkstellflächen in der alten Kölledaer Straße von Nummer 40 bis Nummer 33 sowie 1-1b gesperrt werden. Teilweise komme es dabei zu Verkehrseinschränkungen im Fahrbahn- und im Fußgängerbereich.

Am 12. Januar erfolgt eine Sperrung der Parkstellflächen in der alten Kölledaer Straße von Hausnummer 32 bis Nummer 4. Auch hier müsse mit Verkehrseinschränkungen im Fahrbahn- und Fußgängerbereich gerechnet werden.

Am 13. Januar wird der Parkstreifen in der alten Kölledaer Straße von Hausnummer 4 bis Nummer 31 gesperrt. Während der Arbeiten könne es erneut teilweise Einschränkungen im Fahrbahn- und Fußwegbereich geben.

Am 18. Januar ist der Fußwegbereich in der Weißenseer Straße in Höhe der katholischen Kirche betroffen. Hier komme es zu einer teilweisen Sperrung.

Komplett gesperrt ist am 19. Januar die Franz-Mehring-Straße vom Einmündungsbereich Wielandstraße bis Hausnummer 11. Für diesen Zeitraum würde die Verkehrsführung geändert werden.

Außerdem werden die Parkstellflächen im Bereich der Wenigensömmerschen Straße von Hausnummer 9 bis Hausnummer 11 am 20. Januar gesperrt.