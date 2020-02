Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehrheit stimmt für Verwaltungschef aus Greußen

Die seit Anfang des Jahres bestehende Verwaltungsgemeinschaft (VG) Gramme-Vippach hat einen Gemeinschaftsvorsitzenden. Ulrich Georgi ist am Donnerstag von den Mitgliedern der Gemeinschaftsversammlung in Schloßvippach in geheimer Abstimmung gewählt worden. Im ersten Wahlgang hatte der 43-Jährige 16 Stimmen und damit sogar auf Anhieb mehr als erforderlich erhalten.

Ulrich Georgi setzte sich gegen vier Mitbewerber durch. Insgesamt hatten sich acht Bewerber auf die Ausschreibung der Stelle des VG-Chefs gemeldet. Fünf machten von dem Angebot, sich der Gemeinschaftsversammlung zu präsentieren, Gebrauch. Neben Ulrich Georgi traten auch Michael Minks, Alexander Seeber, Robert Geheeb und Christian Theodor im gut besuchten Sitzungszimmer des Ratskellers auf. Alexander Seeber konnte seinen Heimatbonus nicht für sich nutzen. Der 34-jährige Schloßvippacher hat acht Stimmen erhalten. Zwei Stimmen gab es für Robert Geheeb. Die beiden anderen Bewerber gingen leer aus. Rita Schmidtke und Ralph Holeschovsky nahmen der Auszählung der Stimmen vor. Foto: Jens König Ulrich Georgi bedankte sich für das Vertrauen und versprach noch am Abend, auch diejenigen, die nicht für ihn stimmten, überzeugen zu wollen. Dass er über Sach- und Fachkenntnisse und langjährige Erfahrung im kommunalen Bereich verfüge, daran hatte er schon bei seiner Vorstellung keinen Zweifel gelassen. „Geben Sie meinen Namen bei Google ein und sie erfahren, dass ich Chef der Verwaltungsgemeinschaft in Greußen und ein Liebhaber von Fliegen bin“, begann er seine Rede. Er mag allerdings nicht diese Insekten, sondern zur Querschleife gebundene Krawatten. Gut finde er, dass es in der neuen VG Bürgermeister gebe, die etwas bewegen wollen. „Ich will sie neutral und vertrauensvoll begleiten und ihnen den Rücken vom lästigen Papierkram freihalten.“ Dass er aus dem Stand heraus in der Lage ist, die VG zum 1. April zu übernehmen, kam gut bei den Mitgliedern der Gemeinschaftsversammlung an – wie auch Georgis Begeisterung für die VG selbst. „Die ersten Jahre sind spannend. Wie ein kleines Kind muss die VG behütet und auf den Weg gebracht werden“, sagte er und machte kein Geheimnis daraus, dass die Verwaltungsgemeinschaft für ihn die beste Strukturform sei, böte sie doch die meiste kommunale Selbstverwaltung. Dass sie sich als Dienstleister für die Mitgliedsgemeinden verstehe, sieht er genauso. Keine Lösungen wolle er aus dem Musterkoffer vorlegen, sondern Bewährtes erhalten und mit Sachkenntnis zur Verfügung stehen. Ulrich Georgi war 2016 zum Chef der Verwaltungsgemeinschaft Greußen gewählt worden. Er hatte den langjährigen Vorsitzenden Karl-Heinz Kämmerer abgelöst, der in den Ruhestand gegangen war. Zuvor war der Diplomverwaltungswirt Hauptamtschef der VG Greußen tätig, Die Thüringer Staatskanzlei und die Verwaltung in Großenehrich waren ebenfalls Etappen. Für die VG Greußen sieht er keine Zukunft. „Mit dem Austritt von zwei Großgemeinden schrumpft die Zahl der Einwohner ab 1.1. 2021 von 9000 auf 3000. Perspektivisch ist das ein Sterben auf Raten“, nennt er den wohl wichtigsten Grund für seine berufliche Umorientierung. Glückwünsche gab es nach der Wahl von allen Mitgliedern der Gemeinschaftsversammlung. Andreas Müller, der Bürgermeister von Großrudestedt und erster stellvertretender Gemeinschaftsvorsitzender, will Georgi mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auf eine gute Zusammenarbeit freut sich ebenso Uwe Köhler, Bürgermeister von Schloßvippach und zweiter stellvertretender VG-Chef. Seinen Dank richtete er an Gunnar Dieling. Der Bürgermeister der Gemeinde Udestedt ist noch bis 31. März als Beauftragter für die VG Gramme-Vippach eingesetzt.