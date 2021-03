Mehrmals überschlagen: Frau bei Unfall verletzt

Eine 31-jahre alte Toyota-Fahrerin fuhr am Samstagabend auf B4 aus Sömmerda kommend in Richtung Erfurt. Aus bisher noch nicht geklärter Ursachen geriet sie außer Kontrolle und fuhr dabei ungebremst nach rechts in Straßengraben. Sie überschlug sich mit ihrem Auto mehrmals und blieb auf der Seite stehen.

Die Frau wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die B4 musste wegen Bergung - und Rettungsarbeiten kurze Zeit voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Lkw erfasst in Erfurt Moped

Straßenbahn in Erfurt erfasst Reh

Bauarbeiter in Erfurt schwer verletzt