Millionen fließen in Schulen

Wie im vergangenen Jahr sollen auch 2020 einige Millionen in die Schulen des Landkreises investiert werden. Dabei sind neue Projekte ebenso geplant wie die Fortsetzung begonnener Bauarbeiten. Die wichtigsten Veränderungen des Jahres 2019 an den Schulstandorten stellten Robert Möller und Uwe Dittmann vom Bereich Schulen und Sport (Neubauten/Hochbauten) im Landratsamt zum Jahresende dem Kreistag vor.

Dreistöckiger Neubau entsteht in Kölleda

An der Wippertus-Grundschule in Kölleda wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass bis voraussichtlich 2022 ein Mehrzweckgebäude inklusive Essenausgabe neu gebaut werden kann. Knapp 2,366 Millionen Euro Gesamtkosten sind veranschlagt, wobei das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft Fördermittel in Höhe von 1,462 Millionen Euro bewilligt hat. Der Bescheid ging kurz vor Jahresende im Landratsamt ein.

Baufreiheit für den dreistöckigen Neubau wurde schon geschaffen, das am Standort befindliche marode Gebäude wurde in den Sommerferien abgerissen. Für das Projekt wird gerade die Ausführungsplanung realisiert, im Frühjahr soll die Ausschreibung erfolgen. Der Neubau direkt neben der Schule erhält einen Fahrstuhl, über den auch teilweise das Bestandsgebäude erreicht werden kann.

Erweiterungsbau für Regelschule Elxleben

Eine „Lieblingsbaustelle“ war im vergangenen Jahr die Regelschule Elxleben. Seit April 2016 entstand dort ein Erweiterungsbau des Schulstandortes. Auch hier gab der Freistaat Thüringen Fördermittel dazu, von den rund 4,7 Millionen Euro Gesamtkosten übernimmt er 2,679 Millionen Euro.

Auch die Thüringer Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft Birgit Keller (rechts) sah sich den Anbau an der Regelschule Elxleben an. Schulleiterin Susanne Quiering führte sie über die Baustelle. Foto: Jens König (Archiv-Foto)

Das Gebäude ist inzwischen fertiggestellt und wird schon genutzt. Der Schulhof ist bereits zu zwei Dritteln neu gestaltet. Nachdem im Oktober noch der alte Gemeindesaal abgerissen wurde, können nun die restlichen Arbeiten folgen. Voraussichtlich im Frühjahr soll alles fertig sein.

Umbauten für besseren Brandschutz am Gymnasium Kölleda

Am Professor-Fritz-Hofmann-Gymnasium in Kölleda erfolgten seit 2018 diverse Umbauten zur Brandschutzertüchtigung, die insgesamt 750.000 Euro kosten. Unter anderem wurden Brandabschnittstüren eingebaut, Rauch- und Wärmeabzüge im Dach installiert, ein Hausalarm montiert, Elektroinstallationsarbeiten sowie Maler- und Bodenlegerarbeiten ausgeführt.

Für die Fundamente und den Bau von Stahlaußentreppen als 2. Fluchtweg erzielte die Ausschreibung ein so teures Angebot, dass die Ausschreibung aufgehoben und wiederholt werden musste. Dabei sei nun ein um 40.000 Euro günstigeres Ergebnis erzielt worden, so dass eine Auftragsvergabe erfolgen kann. Die Arbeiten sollen im Frühjahr erledigt werden – in den Winterferien die Gründung und ab März der Aufbau der Treppen.

Grundschule Haßleben erhält neuen Hort

Über einen neuen Hort können sich Schüler, Lehrer und Erzieher an der Heinz-Sielmann-Grundschule in Haßleben freuen. Am 24. Mai 2019 feierten alle die Übergabe des Mehrzweckgebäudes. Für 1,6 Millionen Euro war seit 2017 ein modernes, helles Gebäude geschaffen worden.

Schulleiterin Gabriele Blume, Landrat Harald Henning und Architekt Maik Pfistner schneiden am 24. Mai 2019 das Band zum neuen Mehrzweckgebäude an der Grundschule Haßleben durch. Hilfe bekommen sie von den Schulsprechern Henry und Carlo. Foto: Annett Kletzke

In Kooperation mit der Gemeinde kann zudem ein Flurtausch der Fläche zwischen Hort- und Schulgebäude und öffentlichem Spielplatz stattfinden, so dass die Freiflächen von Hort und Schule dann zusammenhängend sind. In den nächsten Wochen ist die restliche Gestaltung der Außenanlagen vorgesehen.

Richtfest für Neubau an Regelschule Buttstädt

Ein großes Projekt wurde im vergangenen Jahr an der Regelschule „Prof. Gräfe“ in Buttstädt gestartet. Dort soll bis 2021 ein neues Multifunktionsgebäude entstehen und das Hauptgebäude energetisch saniert werden. Auch ein Aufzug wird angebaut.

Rund 2,1 Millionen Euro Kosten sind eingeplant. Für den Hochbau konnte Ende September schon Richtfest gefeiert werden, die Gestaltung der

Ende September wurde Richtfest für den Erweiterungsbau der Regelschule Buttstädt gefeiert. Das Hauptgebäude wird energetisch saniert. Foto: Jens König

Außenanlagen soll in Kürze ausgeschrieben werden.

Fußböden und Wände an Sömmerdaer Schulen saniert

Neben diesen umfangreichen Investitionen gab es im vergangenen Jahr weitere Baumaßnahmen an verschiedenen Schulstandorten. Dazu gehören zum Beispiel die Umrüstung von diversen Klassenräumen auf LED-Beleuchtung an der Lindenschule Sömmerda und der Grundschule Vogelsberg sowie Schallschutzmaßnahmen an der Grundschule Vogelsberg, Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an Fußboden- und Wandbelag der Gemeinschaftsschule „Albert Einstein“ Sömmerda sowie Instandsetzungen an Wand- und Fußbodenbelag inklusive Sanierung der Schallschutzdecke eines Musikraumes am Albert-Schweitzer-Gymnasium Sömmerda.