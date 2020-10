Mindestbeträge für Feuerwehrleute

Die Stadt Weißensee hat die Aufwandsentschädigung für die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt neu geregelt. Mit der einstimmig beschlossenen Satzung wurden die Festlegungen an die aktuellen Thüringer Verordnungen angepasst.

Stadtratsvorsitzender Jörg Egenolf (CDU), der auch als Stadtbrandmeister in die Thematik involviert ist, erläuterte, dass einige Funktionen und einige Zuschläge in dem Satzungswerk ergänzt worden seien. Festgelegt worden seien für Weißensee dabei stets die Mindestbeträge, womit er „nicht ganz glücklich“ sei. „Wir kriegen nicht genügend Leute, wir leben vom Bestand und irgendwann ist Schluss“, zeichnete er ein Bild von der schwierigen Personalsituation in den Wehren.

Dass das Ehrenamt, dass die Feuerwehren leisten, nicht hoch genug zu schätzen sei, betonte auch Bürgermeister Matthias Schrot (parteilos), der selbst Mitglied in der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Weißensee ist. Allerdings habe man sich vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie zu diesen Beträgen entschlossen. In Weißensee gilt wegen der massiven Ausfälle bei der Gewerbesteuer eine Haushaltssperre. Das heiße ja nicht, dass zu gegebener Zeit bei entsprechender Haushaltslage die Höhe der Entschädigungen nicht noch einmal geändert werden könne, stellte Schrot in Aussicht.

Festgeschrieben wurde in der Satzung unter anderem, dass der Stadtbrandmeister eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 108 Euro Grundbetrag plus 6 Euro Zuschlag für jede im Zuständigkeitsbereich aufgestellte Ortsteil- oder Stadtteilfeuerwehr erhält.

Der Stellvertreter bekommt 54 Euro plus jeweils 3 Euro Zuschlag. Die Wehrführer sowohl der Stadt als auch der Ortsteile erhalten monatlich 50 Euro. Pro Teilnahme an Einsätzen gibt es für die Einsatzkräfte drei Euro.

Laut Internetseite der Freiwilligen Feuerwehr Weißensee hat die Einsatzabteilung derzeit 29 Mitglieder, in den Ortsteilen Herrnschwende, Waltersdorf und Scherndorf sind es jeweils 12.