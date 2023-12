Misstrauischer Senior und betrunkene Radfahrerin – Polizeimeldungen aus Sömmerda

Landkreis Sömmerda Ein Senior aus Wundersleben konnte einer Betrugsmasche entgehen und eine betrunkene Radfahrerin fiel der Polizei auf.

Ein 90-jähriger Senior aus Wundersleben wurde misstrauisch, als eine unbekannte Person ihn am Montagnachmittag anrief. Sie versprach ihm einen Gewinn von fast 40.000 Euro, wie die Polizei schreibt. Um diesen zu erhalten, müsse er allerdings 800 Euro für einen Notar in Paysafe-Karten bezahlen. Statt der Forderung der Person nachzukommen und ihr das Geld zu geben, rief der Senior die Polizei an. Diese ermittelt nun wegen Betrugs. red

Betrunkene Radfahrerin muss zu Fuß laufen

Eine Radfahrerin, die in der Nacht zu Dienstag von der Polizei angehalten wurde, musste ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Die 22-Jährige war in der Frohndorfer Straße in Sömmerda unterwegs, als die Beamten auf sie aufmerksam wurden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, weswegen sie auch eine Blutprobe machen musste. Die Polizei untersagte ihr die Weiterfahrt auf dem Fahrrad, und sie erhielt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. red