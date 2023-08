Mit 100.000 Euro gelockt: Sömmerdaer fällt auf Betrugsmasche rein

Sömmerda. Einem 67-Jährigen wurde ein großer Gewinn versprochen. Der Mann ging darauf ein und tappte in eine Falle.

In der Hoffnung auf einen erheblichen Geldgewinn ist ein Mann im Landkreis Sömmerda in eine Falle von Betrügern getappt. Er büßte dabei 3500 Euro ein.

Die Polizei schilderte am Freitag einige Details zu dem Fall. Demnach hatte der 67 Jahre alte Mann per E-Mail die Nachricht erhalten, er hätte 100.000 Euro gewonnen. Zum Ausgleich für angebliche Transport-, Notar- und Versicherungskosten hätten der oder die Betrüger den Mann aufgefordert, mehrere Google-Play-Karten zu kaufen und die Aktivierungscodes am Telefon an sie zu übermitteln.

Im Glauben an den Gewinn habe der 67-Jährige dies getan und so statt eines Gewinnes eigenes Geld von 3500 Euro draufgezahlt. Die ganze Gewinngeschichte war von vorne bis hinten erlogen.