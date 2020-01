Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit 2,4 Promille auf dem Fahrrad in Sömmerda unterwegs

Betrunken fuhr ein Fahrradfahrer am Dienstag in Sömmerda in eine Verkehrskontrolle. Der 30-jährige Mann wurde am späten Abend auf der Kölledaer Straße gestoppt. Wie die Polizei berichtete, brachte es der Mann bei einem Alkoholtest auf 2,4 Promille.

Der Radfahrer musste zur Blutentnahme in das Krankenhaus mitkommen. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

