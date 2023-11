Journalist Mirko Krüger liest am Freitag in Kölleda.

Mit Aschenbrödel in Kölleda in den Advent

Mirko Krüger beleuchtet populäre Irrtümer und andere Wahrheiten rund um den Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.

Zweimal in dieser Woche ist der Journalist MirkoKrüger mit einer Lesung im Landkreis Sömmerda zu Gast. Nach der ausverkauften Veranstaltung am 27. November in Sömmerda zum „Tatort Thüringen“ kommt er mit „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ am 1. Dezember nach Kölleda. Für diese Lesung sind noch Tickets vorhanden.

Wie emanzipiert ist Aschenbrödel wirklich?

Alle Jahre wieder ist „DreiHaselnüssefürAschenbrödel“ das am häufigsten ausgestrahlte Märchen im deutschen Fernsehen. In der Lesung stehen populäre Irrtümer und andere Wahrheiten rund um den Kultfilm im Vordergrund, kündigt Mirko Krüger an. Es gehe um Fragen wie: Warum heißt Aschenbrödel nicht Aschenputtel wie im Grimmschen Märchen? Wie emanzipiert ist die junge Frau wirklich? Bedient sie doch nur uralte Klischees, indem sie sich einem Adeligen an den Hals wirft? Stammt das Originalmärchen tatsächlich aus Ägypten? War das erste Aschenbrödel aller Zeiten eine Sex-Sklavin? Wieso singt Karel Gott zwar ein Lied im tschechischen Originalfilm, nicht aber in der deutschen Version? Und was wurde eigentlich aus der bösen Stiefmutter?

Lesung in Kölleda am 1. Dezember um 19 Uhr im Amtshaus, Reservierung unter Telefon: (03635) 48 23 33