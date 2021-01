Mit dem Jahr 2020 endet Kölledas VG-Zugehörigkeit

Die Stadt Kölleda mit ihren Ortsteilen Beichlingen/Altenbeichlingen, Backleben, Battgendorf, Burgwenden, Dermsdorf, Großmonra und Kiebitzhöhe und insgesamt etwa 6.300 Einwohnern schied mit Ablauf des 31. Dezember 2020 nach fast 27 Jahren Mitgliedschaft aus der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kölleda aus. Das ist im dritten Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden vom 12. September 2019 so festgelegt. Das Land lässt sich das einiges kosten: Die (zuvor erfolgte) Ausgliederung von Schillingstedt nach Sömmerda, die Eingliederung von Beichlingen nach Kölleda und der Austritt von Kölleda aus der VG kosten die Landeskasse schätzungsweise 6,2 Mio. Euro. Die Bildung einer Einheitsgemeinde aus der ursprünglichen VG wäre mit 2 Mio. Euro gefördert worden.



Die Verwaltungsgemeinschaft Kölleda besteht seit dem 1. Januar 2021 weiter - nun noch mit den Mitgliedskommunen Großneuhausen, Kleinneuhausen, Ostramondra und Rastenberg (mit seinen Ortsteilen Bachra, Schafau, Roldisleben und Rothenberga).



Im Gegensatz zum allgemeinen Leitbild zur Gebietsreform entstehen also zwei kleinere Verwaltungseinheiten. Die VG Kölleda, die bis 2018 noch sieben Gemeinden und rund 10.700 Einwohner umfasste und damit die zweitgrößte Verwaltungsgemeinschaft im Freistaat Thüringen war, schrumpft mit dem Austritt von Kölleda auf nur noch ungefähr 4000 Einwohner. Andererseits muss die nunmehr aus dem Kommunalverbund herausgelöste Stadt Kölleda eine eigene Stadtverwaltung aufbauen.



Theoretisch müsste jede Aufgabe in den Verwaltungen damit ab dem Wirksamwerden der Trennung getrennt und damit doppelt erledigt werden. Stadt und Verwaltungsgemeinschaft vermeiden dies über eine "privilegierte Partnerschaft", auf die sie sich in zähen Verhandlungen und einem Abstimmungsmarathon verständigt haben.



Verwaltungsgemeinschaft und Stadt teilen sich Bürgerbüro, Standesamt, Ordnungsamt, Kasse und Personalabteilung. Lediglich die Bauämter und die Zentralabteilungen, die sogenannte Kernverwaltung, werden getrennt. Weder die VG noch die Stadt stellten neues Personal ein. Die Stadt übernehme rund zwei Drittel der Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft.



Die Aufgabenteilung hat kaum Einfluss auf die Ansprechpartner für die Bürger, betont der VG-Vorsitzende Sebastian Goldhorn mit Blick auf den ersten Arbeitstag der Verwaltungen in der neuen Struktur (4. Januar). Die Telefonnummern bleiben alle unverändert. Mitarbeiter, die zur Stadt wechseln, erhalten neue Email-Adressen. Diese sind nachvollziehbar "komponiert": Statt vorname.nachname@vgem-koelleda.de heißt es künftig vorname.nachname@koelleda.de.

Die Postadresse der Stadt bleibt Markt 1, die Adresse der VG wird ab dem neuen Jahr Markt 24 lauten.

Sebastian Goldhorn: "Die VG behält aus Gründen der Effizienz ihren Sitz in Kölleda, zieht aber aus dem Rathaus auf die andere Marktseite." Der Besuchereingang befindet sich an der Seite zur Kirche (Soziokulturelles Zentrum).