Mit Drogen oder Alkohol am Steuer

Sömmerda Polizeibericht: Beamte stellen am Wochenende in Sömmerda zahlreiche Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest. Mit hohen Promille-Werten waren ausnahmslos Männer unterwegs.

Zahlreiche Verstöße im Straßenverkehr registrierten Polizeibeamte am Freitag und Samstag in der Kreisstadt, wie es aus der Polizeiinspektion Sömmerda heißt. Die Polizei kontrollierte fünf Personen, die unter Alkohol- und Drogeneinfluss ein Fahrzeug führten. Den Anfang machte am Freitagabend ein 27 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad in der Frohndorfer Straße, welcher unter Alkohol- und Drogeneinwirkung unterwegs war. Aufgrund des Mischkonsums zeigte er starke Ausfallerscheinungen und muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Kurz darauf wurde ein 46-jähriger Radfahrer in der Kölledaer Straße kontrolliert, bei welchem ein Test 1,65 Promille ergab. Auch er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Zur Mittagszeit am Sonnabend wurde in seinem Pkw Audi ein 23 Jahre alter Mann im Sömmerdaer Ortsteil Leubingen angehalten, welcher augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, teilt die Polizei mit.

Am Samstagabend fuhr ein 28-Jähriger mit seinem E-Scooter unter Alkoholeinfluss von 0,84 Promille in der Straße der Einheit. Ihn erwartet ebenfalls eine Anzeige, zumal sein E-Scooter nicht versichert war. Kurz darauf befuhr ein 45 Jahre alter Radfahrer den Stadtring unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab bei ihm eine Alkoholisierung von über 2,2 Promille. Auch er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Blutentnahmen wurden bei den Fahrzeugführern angeordnet und durchgeführt, heißt es weiter.