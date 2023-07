Mit Druck in die Ferien

Andisleben. Wer kreativ in die Ferien starten möchte, kann das kurzentschlossen in Andisleben tun.

Ganz kurzfristig gibt es in der Kreativwerkstatt Andisleben freie Plätze, so Loréne Gensel vom die Einrichtung tragenden Verein. Am Samstag, 8. Juli wird dort das Drucken zum Experiment. Elisabeth Hemker leitet an, wenn die zur Druckpresse umfunktionierte alte Wäschemangel die schönsten Unikate ausspuckt. Unterschiedliche Materialien stehen zur Verfügung, um die Druckstöcke zu kreieren. Und Vielfalt herrscht auch bei den Papiersorten, auf die gedruckt werden kann: Alles, was das Lager der Kreativwerkstatt zu bieten hat, kann unter die Presse kommen. Wer Interesse hat, kann sich 10 Uhr in der Kegelbahn in Andisleben melden, der Workshop dauert bis 13 Uhr. Die Workshops in der Kreativwerkstatt sind kostenlos.