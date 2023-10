Mit einem Ohrwurm in die neue Woche

Ein langes Kirchenlied bietet viele Anregungen, sich Gedanken zu machen, meint Thomas Marczak vom Pfarrbereich Kindelbrück-Weißensee.

Morgen wird in manchen Gottesdiensten vielleicht das Lied „Ich singe dir mit Herz und Mund“ erklingen. Es gehört als Wochenlied zum Sonntag und zur folgenden Woche. Die Melodie von Johann Crüger geht gut ins Ohr und ist einem bekannt, auch wenn man nicht regelmäßig zur Kirche geht. Der Text stammt von Paul Gerhardt, einem bekannten Kirchenlieddichter aus dem 17. Jahrhundert. Von ihm stammen auch weitere Klassiker wie „Wie soll ich dich empfangen“, „Ich steh an deiner Krippen hier“ oder „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“.

Thomas Marczak, Pfarrer im Pfarrbereich Kindelbrück-Weißensee Foto: Michelle Wägner

Wie manch anderes Lied von Paul Gerhardt glänzt auch „Ich singe dir mit Herz und Mund“ nicht nur mit sprachlicher Schönheit, sondern auch mit einer stattlichen Anzahl an Strophen. 18 Stück sind es. Es ist ein bisschen wie bei Netflix oder beim abendlichen Fernsehprogramm: Wegen des großen Angebots muss man Zeit einplanen, um zu entscheiden, was davon man überhaupt singen möchte. Gerhardts Lieder spiegeln ein persönliches Gottvertrauen und das Gefühl des von Gott Angenommenseins, und das vor dem Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges.

Zu Beginn singt ein „Ich“ mit seinem Herzen und Mund zu Gott, es singt auch zu anderen, denen es begegnet. Es erzählt weiter, was ihm in seinem Leben von Gott bewusst geworden ist. Es singt, dass Gott der „Brunn der Gnad“ ist, aus dem alles Gute fließt und zu ihm kommt. Als Nächstes fragt dieses „Ich“ allerlei (rhetorische) Fragen: Wer hat dieses oder jenes für uns gemacht? Wer hat das schöne Himmelszelt dorthin gesetzt, wo es ist? Wer schenkt Regen für die Felder? Wer wärmt uns, wenn es kalt und frostig wird? Wer haucht uns Leben ein? Schnell kommt die Antwort: „Ach Herr, mein Gott, das kommt von dir.“

In den letzten Wochen ist dieses Lied auch in den Erntedankgottesdiensten erklungen. Die Kirchen waren schön geschmückt mit bunten Äpfeln, schön gemusterten Kürbissen, Kartoffeln, Konserven und noch viel mehr. Es war auch ein Fest für die Augen. In manchen Kirchen hat es auch nach Früchten geduftet, sobald man die Türschwelle übertreten hatte. In den Gottesdiensten wurde Gott gedankt und gelobt für die Ernte, für die Früchte des Feldes und des Gartens.

Man wurde daran erinnert, dass wir als Menschen in Naturkreisläufe eingebunden sind und von diesen abhängig bleiben, und daran, dass wir diese Schöpfung, in und von der wir leben, zu bewahren und gerecht zu teilen haben.

In Paul Gerhardts Lied singt dieses „Ich“ von Gottes Zutun dabei: „Du nährest uns von Jahr zu Jahr.“ Es singt davon, dass Gott sich pflichtbewusst und treu kümmert. Das Lied bleibt aber nicht nur bei einem Gott stehen, der für Feld und Wiesen zuständig ist. Gottes Fürsorge reicht bis ins Persönliche hinein, auch dahin, wo das „Herze seufzt und schreit“. Es wird von einem Gott gesungen, der die Tränen zählt und den das auch berührt.

In den letzten Strophen wird sich Mut angesungen: „Wohlauf, mein Herze, sing und spring und habe guten Mut!“ Es wird dazu ermutigt, auf Gott zu vertrauen, auch dann, wenn es die Umstände nicht hergeben. Warum? Weil Gott „dein Gut“ ist und bleibt und weil er Gutes mit einem vorhat.

Vielleicht ist einem das zu „gewollt optimistisch“. Für Paul Gerhardt hat es anscheinend so gepasst. Und wenn man sich aus 18 Strophen nicht alles mitnehmen will oder merken kann, so kann man sich mindestens einen Ohrwurm mit in die neue Woche nehmen. Und wenn man gerade überhaupt nicht daran denkt, beginnt man vielleicht plötzlich, ihn zu summen.