Mit Erdbeermarmelade den Winter überbrücken

Nach der Erdbeersaison ist vor der Erdbeersaison. Das ist auch im Gebeseer Erdbeerhof nicht anders. So werden die im August in die Erde gebrachten Pflanzen für den Winter vorbereitet. „Vlies und Folien müssen bereitgestellt werden, um die Jungpflanzen bei Frost in einen Wärmemantel hüllen zu können“, erklärt Geschäftsführerin Carolin Leefers. 20 rumänische Erntehelfer packen aktuell mit an.

Die diesjährige Erdbeersaison ging Mitte Oktober zu Ende. 1200 Tonnen Erdbeeren sind gepflückt worden. „Wir sind zufrieden mit dem Ertrag“, zieht sie Bilanz. Erleichterung schwingt mit, ist es doch gelungen, den größten Teil der Erdbeeren zu ernten. Selbstverständlich war das nicht, hatten doch Corona und das dadurch verhängte Einreiseverbot von Saisonkräften für die Landwirtschaft das Unternehmen im Frühjahr vor große Herausforderung gestellt. Über die sozialen Medien hatte der Erdbeerhof nach helfenden Händen gesucht. „Das war wirklich Gold wert“, berichtet die Geschäftsführerin und ist noch immer überwältigt von der Hilfsbereitschaft. Studenten hatten sich genauso gemeldet wie Menschen, die durch Corona bereits ihren Arbeitsplatz verloren hatten. Auch Anrufe von Selbstständigen, die ihre Mitarbeiter für Kurzarbeit angemeldet haben, von Gastronomiebetrieben und weiterer Firmen waren eingegangen. „Am Ende hatten wir an die 25 Mann, die halfen, die Pflanzen für das neue Jahr in den Boden zu bringen und das Unkraut in den Griff zu bekommen. Viele sind bis August geblieben. Fünf haben uns die ganze Saison über die Treue gehalten“, erzählt sie. Helfer mit Flugzeugen nach Gebesee geholt Die rumänischen Erntehelfer ersetzen konnten die deutschen Kräfte jedoch nicht. Als die Einreise erlaubt war, holte das Unternehmen Hilfe per Flugzeug. Insgesamt dreimal wurden Rumänen eingeflogen. Dass das mit immensen Kosten verbunden war, verschweigt Carolin Leefers nicht. Auch in Gebesee selbst musste investiert werden. Die geforderten Abstandsregeln ließen die Kapazitätsgrenzen im Schloss an ihre Grenzen stoßen. Aufgestellt werden musste ein Containerdorf. Vieles andere, wie das Essen in der Kantine, war nicht mehr möglich. Auch diese Vorkehrungen haben „ordentliche Mehrkosten“ verursacht“, berichtet sie. Um die wenigstens zum Teil kompensieren zu können, mussten die Kunden für die Erdbeeren tiefer in die Tasche greifen. Für das Pfund war ein Euro mehr als 2019 zu zahlen. „Die Kunden haben das mitgetragen und Verständnis gezeigt. Viele waren einfach nur froh, Obst aus der Region kaufen zu können“, berichtet die Geschäftsführerin. Aktuell hat das Unternehmen das Containerdorf abgebaut. Da Corona aber weiter ein Thema sein wird, soll das Konzept im nächsten Jahr wieder “gefahren“ werden. „Gedanklich haben wir uns schon mit der Planung befasst“, blickt Carolin Leefers voraus. Sommer ließ die Erdbeeren gut reifen Die Erntehelfer waren dabei nicht die einzige Sorge. Für Kopfzerbrechen habe auch die Mäuseplage gesorgt. „Wir hatten Angst, dass uns die Mäuse die Jungpflanzen wegfressen und uns die Hände gebunden sind“, berichtet die Geschäftsführerin. Nur gut sei es gewesen, dass wenigstens das Wetter mitgespielt habe. Der entspannte Sommer mit 25 Grad Celsius habe die verschiedenen Sorten Erdbeeren wie im Bilderbuch reifen lassen. „Damit gab es keine Übermengen und wir konnten den Preis halten“, erklärt sie. Wer auf Erdbeeren im Winter nicht verzichten kann, kann die Zeit mit Erdbeermarmelade überbrücken. Die kann über den Online-Shop gekauft werden. Erhältlich ist dort Erdbeerwein, Secco und Likör. Selbst Erdbeergummibärchen werden angeboten. Gab es in diesem Jahr bereits einen Testlauf mit grünem Spargel, soll 2021 weißer Spargel das Sortiment bereichern. Angebaut hat das Unternehmen das Edelgemüse auf einer Fläche von acht Hektar.