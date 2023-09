Eine Frau musste in Sömmerda einen Atemalkoholtest machen. (Symbolbild)

Polizei zieht in Sömmerda betrunkene Frau aus dem Verkehr

Sömmerda Eine Frau wurde in Sömmerda aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise aus dem Verkehr gezogen

Am Freitagabend fiel eine Fahrradfahrerin wegen ihrer Fahrweise in der Bahnhofstraße in Sömmerda auf. Sie wurde von der Polizei kontrolliert. Ein Atemalkoholtest offenbarte den Grund für das unsichere Fahren.

Die Frau brachte es auf fast 1,9 Promille. Es erwartet sie nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Nach einer Blutentnahme durfte sie den Heimweg zu Fuß antreten