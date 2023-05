Mit Gärtnern fachsimpeln in Walschleben

Walschleben. Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit. im Blumenhof Kerst in Walschleben kann der mit schönen Blumen versüßt werden.

Während am Samstag zum Gartenmarkt in Sömmerda und in den Gärtnereien Voigt in Kannawurf und Linzer in Schloßvippach Blütenpracht erlebt werden kann, stehen am 1. Mai im Blumenhof Kerst in der Erfurter Straße in Walschleben die Türen offen.

Von 10 bis 15 Uhr sind Besucher willkommen. Dass die Hauptsaison nicht mehr lange auf sich warten lässt, ist in der Gärtnerei nicht zu übersehen. Studentenblumen, Petunien, Begonien, Fuchsien oder Schneeflockenblumen sind erblüht oder stehen kurz davor. Aber auch Salat, Kohlrabi, Sellerie, Tomaten, Paprika und viele Kräuter präsentieren sich in saftigem Grün. Um 11 und um 14 Uhr wird es für Kinder eine Schauaussaat zum Mitmachen geben. Natürlich darf mit den Gärtnern auch gefachsimpelt werden. Mit Bratwürsten und Gartenbier wird auch für eine Stärkung gesorgt.