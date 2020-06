Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Gullideckel umsonst in Bäckerei eingebrochen - Drei Autos aufgebrochen

Drei Autos aufgebrochen

In Rastenberg wurden zwischen Samstagabend und Montagfrüh gleich drei Fahrzeuge aufgebrochen. Bei einem Ford Transit und einem Skoda Fabia wurde jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen. Bei einem Renault hatten die Täter leichtes Spiel. Der Wagen war unverschlossen. Aus den Fahrzeugen entwendeten die Täter ein Portemonnaie, verschiedene Dokumente, Schlüssel und ein GPS-System im Gesamtwert von über 4.000 Euro. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Imbiss beschädigt

Zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen beschädigte ein Unbekannter einen Imbiss in der Weißenseer Straße von Sömmerda. Polizeibeamte wurden bei ihrer Streifenfahrt auf den Schaden aufmerksam. Von einer nahe gelegenen Baustelle hatte der Täter einen Pflasterstein genommen und die Fensterscheibe eingeworfen. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Viel Mühe machten sich am Wochenende Diebe in Sömmerda. Am Ende gingen sie allerdings leer aus. Das Objekt ihrer Begierde war eine Bäckerei in einem Supermarkt. Auf einem Parkplatz hoben sie einen Gullideckel aus. Diesen transportierten sie zur Bäckerei und zerstörten mit dem schweren Wurfgeschoss die Schaufensterscheibe.

Im Geschäft öffneten sie gewaltsam die Kasse. Hier herrschte aber gähnende Leere, sodass die Einbrecher ohne Beute das Weite suchten. Sie hinterließen allerdings einen Sachschaden von etwa 6.500 Euro.

