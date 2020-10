Mit Kuchen beladener Transporter kippt auf A 71 um – Fahrer verletzt

Sömmerda. Bei einem Unfall an der Abfahrt Sömmerda-Süd auf der A 71 ist am Montagabend ein 43-Jähriger verletzt worden.

Ein 43-Jähriger verunglückte am Montagabend mit seinem Kleintransporter auf der Fahrt in Richtung Sangerhausen. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer gegen 22 Uhr die A 71 an der Abfahrt Sömmerda-Süd verlassen. Dabei sei er mit dem Transporter nach links von der Straße abgekommen.

Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt

Der mit Kuchen und Torten beladene Transporter fuhr dann durch einen Graben und kippte auf die Seite. Der 43-Jährige war zunächst im Fahrzeug eingeklemmt, konnte eine halbe Stunde nach dem Unfall aber aus seinem Transporter befreit werden. Mit leichten Verletzungen kam er in ein Krankenhaus.

Es entstand Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Den Angaben zufolge war die Unfallstelle bis 0.30 Uhr beräumt.

