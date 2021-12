Mit Schreckschusspistole und Drogen - Keiner macht Platz: Verwarngeld und Anzeige - Bei Wildunfall verletzt

Sömmerda. Das sind die Meldungen der Polizei für den Kreis Sömmerda.

Mit Schreckschusspistole und Drogen erwischt

Am Sonnabend wurde auf der B176 vor Frohndorf im Kreis Sömmerda, ein 31 jähriger VW Polo-Fahrer angehalten und kontrolliert. Während der Maßnahme verlief ein Drogenvortest positiv auf Methamphetamin. Weiterhin stellte die Polizei laut Mitteilung bei einer Durchsuchung des Fahrzeuges eine Schreckschusswaffe sowie eine kleinere Menge Crystal Meth fest. Der Staatsanwalt ordnete eine Wohnungsdurchsuchung an, wobei weitere Drogen beschlagnahmt werden konnten. Den Fahrer erwartet neben der Verkehrsordnungswidrigkeit (Fahren unter Drogen, ein Ermittlungsverfahren wegen Drogen- und Waffenbesitz.

Keiner macht Platz: Verwarngeld und Strafanzeige

Die Straßenverkehrsordnung verlangt gegenseitige Rücksichtnahme. Zwei 28 und 31 Jahre alte Frauen hielten sich Samstagvormittag in Gebesee nicht an diese fundamentale Vorschrift. Sie trafen sich mit ihren Autos auf einem schmalen Wirtschaftsweg und waren nicht bereit, der jeweils anderen Platz zu machen. Daraufhin stieg der 29-jährige Beifahrer der einen Dame aus und forderte die 31-jährige Kontrahentin lautstark auf, Platz zu machen. Die daraufhin verständigte Polizei konnte den Streit schlichten. Als Andenken an diesen Vorfall erhielten die 28-Jährige ein Verwarngeld und ihr 29-jähriger Beifahrer eine Strafanzeige.

Wildunfall mit Folgen

Freitagabend kurz vor 22 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 176 kurz hinter Schafau ein Wildunfall. Ein Wildschwein überquerte die Fahrbahn und kollidierte frontal mit einem Opel. Durch den Aufprall wurde die 51-jährige Fahrerin leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Der Opel der 51-Jährigen musste abgeschleppt werden.

