Vor Kölledas Wippertus-Grundschule wird gerast, und in Stoßzeiten herrscht das blanke wilde Eltern-Taxi-Parkchaos. Gefährlich für die Kinder auf ihrem Schulweg, eine Herausforderung für die Schulbuslenker, ein Dauer-Ärgernis für die Anwohner. Sie machten ihrem Ärger zuletzt mehrfach Luft.

In halber Mannschaftsstärke traten sie jüngst im Oktober-Stadtrat im Schützenhaus auf und forderten den regulierenden Eingriff der Ordnungsbehörden. 30er-Zone und Einbahnstraße stellten sie als Lösungsvorschläge in den Raum.

Bürgermeister Lutz Riedel (SPD) stufte das Problem als so dringlich wie bekannt ein – und sah darin einen Fall für den städtischen Grundstücks- und Bauausschuss. Der hat sich inzwischen dazu beraten – und, wie der Ausschussvorsitzende Uwe Großmann (Freie Wähler) berichtete, erneut mit großer Besucherresonanz aus der Salzstraße – einen Beschluss gefasst.

Das Gremium hat die Vorschläge der Anwohner beraten, sich dann aber auf einen anderen Lösungsweg verständigt. Die Salzstraße soll demnach zur verkehrsberuhigten Zone (Spielstraße, Verkehrszeichen 325.1) werden. Wie Riedel erklärte, hätten Abstimmungen mit der Feuerwehr das als den gangbarsten Weg aufgezeigt. Einer Einbahnstraße stünden Bedenken entgegen, die Rettungswege nicht optimal vorzufinden.

Mit der Spielstraßenvariante, berichtete Uwe Großmann aus dem Bauausschuss, hätten sich die Anwohner „im Tenor“ zufrieden gezeigt. Riedel wies darauf hin, dass man sich darüber klar sein müsse, dass sie auf Schrittgeschwindigkeit hinauslaufe. Die entsprechende „verkehrsrechtliche Anordnung“ der Straßenausweisung soll nun bei der Verkehrsbehörde des Landratsamtes beantragt werden.

Die Umsetzung, diese Erfahrung hat nicht nur Kölleda gemacht, kann allerdings dauern. „Mancher Antrag von uns liegt da seit Januar 2019“, erwiderte Riedel auf eine Nachfrage von Stadtratsmitglied Helmut Probst (Freie Wähler). Der Bürgermeister nannte als ein Beispiel den Wunsch nach einer 30er-Zone vor der Feistkorn-Kita. Bekannte Ursache sei die zu knappe Personalausstattung für diesen Aufgabenbereich im Landratsamt.

Riedel versicherte, er habe Landrat Harald Henning (CDU) mehrfach darauf aufmerksam gemacht, zuletzt am Rande der Kreistagssitzung. Henning habe ihn gebeten, seine Unzufriedenheit schriftlich niederzulegen. Riedel hat das im Kölledaer Stadtrat für den Tag nach dessen Sitzung zugesichert: „Der Brief geht morgen mit der Post weg.“ Auch in Rastenbergs kommunalen Gremien ist das unverhältnismäßig lange Warten auf verkehrsrechtliche Anordnungen ein Dauer-Beschwerdethema.